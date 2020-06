Chi è Bianca Vitali, la compagna di Stefano Accorsi che sta per dargli il suo quarto figlio

Stefano Accorsi diventerà papà per la quarta volta, a regalargli questa emozione è la sua giovane consorte: Bianca Vitali. La bellissima modella, con cui è sposato dal 2015 lo ha già reso padre di Lorenzo e adesso, con l’annuncio pubblicato dall’attore sul suo profilo Instagram sono in attesa del loro secondo bebè. Se Stefano Accorsi non ha bisogno di presentazioni, cerchiamo di capire qualcosa in più sul conto di Bianca Vitali.

La moda e gli inizi da attrice

Classe 1991, Bianca Vitali è la figlia di una nota firma del giornalismo dello spettacolo, nonché direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ovvero Aldo Vitali. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda da giovanissima, complice il viso angelico e l’indiscutibile bellezza, che le hanno aperto le porte dello spettacolo. Dopo essere testata per un certo periodo testimonial di un noto marchio come Tezenis, e aver collaborato con un’agenzia piuttosto nota come Why Not Model, per la quale ha lavorato per diverse firme della moda, nel 2013 ha fatto la sua comparsa anche sul piccolo schermo. Quell’anno, infatti, ha ricoperto un ruolo in 1992, la serie Sky ideata da Stefano Accorsi, dove interpretava una 15enne che, fingendosi maggiorenne, cercava di sedurre il pubblicitario Leonardo Notte.

L’incontro con Stefano Accorsi

Ed è stato proprio sul set della nota serie televisiva che è scoccata la scintilla tra l’attore emiliano e l’aspirante attrice. Da quel momento, nonostante la differenza d’età, dato che i due hanno ben 20 anni di differenza, sono stati davvero inseparabili. Fin da subito non hanno esitato a mostrare il loro amore, camminando mano nella mano sui red carpet e mostrandosi complici e innamorati lungo le strade di Roma o Milano. Dopo due anni di relazione, la coppia ha deciso di convolare a nozze. La 24enne, infatti, è riuscita a far capitolare l’attore che aveva alle spalle una lunga relazione con Laetitia Casta, mai sfociata in un matrimonio.

Il matrimonio riservato

Le nozze di Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono state fin troppo riservate, nessuno sfarzo o festa in pompa magna, ma una cerimonia ristretta annunciata pochi giorni prima dell’effettiva data, che cadeva il 24 novembre 2015. Dopodiché i due si sono concessi un lunghissimo viaggio di nozze, durato ben 4 settimane, durante le quali hanno attraversato l’Argentina. A distanza di qualche mese, la modella è poi rimasta incinta del loro primogenito, Lorenzo nato nell’aprile del 2017.

Cosa fa ora Bianca Vitali

Bianca attualmente sembra che faccia la mamma a tempo pieno, sui social non compare quasi più, dal momento che il suo ultimo post risale al 2017 e non ci sono testimonianze in giro che attestino la sua attività nel mondo della moda o dello spettacolo, con il quale è effettivamente sempre in contatto, vista la mediazione del marito che è tra gli attori più noti e apprezzati del cinema italiano. Intanto, quindi, si occupa del piccolo Lorenzo e dei suoi Nina e Zoe, i cani che vivono insieme alla sua famiglia a Milano.