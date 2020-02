Chi è Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi e madre di sua figlia Stella

Carlotta Mantovan è stata la moglie di Fabrizio Frizzi fino al momento della morte avvenuta nel 2018. Ex modella e giornalista, incontrò il popolare conduttore durante l’edizione 2001 di Miss Italia cui partecipò classificandosi al secondo posto dietro Daniela Ferolla. Frizzi era il conduttore. Si sono sposati nel 2014, dopo 12 anni di fidanzamento. Dal loro rapporto è nata la figlia Stella che ha quasi 7 anni.

Carlotta Mantovan, da Miss Italia a Veline

Nel 2001 Carlotta ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo Miss Italia, ha partecipato alle selezioni di Veline, arrivando in semifinale. Giornalista e testimonial dell’associazione “Stampa Veneta Inieme”, è stata una collaborare de Il Gazzettino. Ha proseguito la sua carriera a SkyTg24 dov’è rimasta dal 2004 al 2018. Dopo la morte di Fabrizio, Antonella Clerici aveva avanzato ai vertici Rai la proposta di assumerla in virtù della sua preparazione e in segno di riconoscenza nei confronti degli anni dedicati da Frizzi alla televisione pubblica. Nel 2018 ha partecipato a Portobello insieme alla Clerici e nel 2019 viene scelta per condurre Telethon.

Carlotta Mantovan a Sanremo 2020

Amadeus ha voluto Carlotta Mantovan sul palco della seconda serata di Sanremo 2020 nel giorno in cui Frizzi avrebbe computo 62 anni. “Oggi è il 5 febbraio ed è il compleanno di un amico di tutti, Fabrizio Frizzi” ha detto commosso il conduttore. Poi, rifacendosi al desiderio mai realizzato di Fabrizio di condurre Sanremo, ha aggiunto: “Senza nessuna ipocrisia, lo dico dal profondo del cuore e perché ne sono assolutamente convinto: se Fabrizio ci fosse ancora, avrebbe presentato questa 70esima edizione del Festival. Lo salutiamo invitando la donna che amava tantissimo e che è la mamma di Stella, Carlotta Mantovan”. Carlotta è arrivata sul palco accolta dagli applausi del pubblico dell’Ariston che pochi istanti prima aveva tributato una standing ovattino al cirodo di Frizzi. “Oggi sarebbe stato il suo compleanno” ha concluso il direttore artistico di questa edizione “Vogliamo farle sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori”.