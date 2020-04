Chi è Carolina Gianuzzi, l’assistente di Enzo Miccio in coppia con lui a Pechino Express 2020

Quel “Carooo!!!” ripetuto più volte da Enzo Miccio è decisamente il tormentone dell’edizione 2020 di Pechino Express. La coppia formata dal celebre wedding planner e dalla sua collaboratrice Carolina Gianuzzi si è imposta nell’adventure game di Costantino Della Gherardesca, raccogliendo l’affetto del pubblico e divertendo tantissimo, soprattutto in virtù del legame molto forte tra il carismatico, estroso e volubile Miccio e la paziente e dolcissima Carolina. La Gianuzzi, grande amica di Enzo brava a “sopportare” i suoi rimproveri e a tenergli testa, è divenuta l’eroina dello show. Andiamo a scoprire qualcosa in più su Carolina, alla sua prima esperienza televisiva da protagonista.

Chi è Carolina Gianuzzi

Carolina Gianuzzi, proveniente da Milano, lavora da diversi anni come Event Manager nell’agenzia di Miccio (la Enzo Miccio srl) che si occupa di organizzazione di matrimoni. Ha iniziato la sua carriera collaborando con il White Magazine, un giornale che si occupa proprio di cerimonie di nozze, per poi lavorare per qualche tempo con l’agenzia Mazzini Events, prima di sbarcare nell’azienda di Miccio. Ha un profilo Instagram piuttosto seguito (carolina.gianuzzi) in cui pubblica i momenti più belli del suo lavoro, foto di viaggi e parecchie immagini della partecipazione a Pechino Express 2020.

Carolina Gianuzzi, fidanzato e famiglia

Carolina Gianuzzi ha un fratello di nome Alessandro e una sorellina di 8 anni, Giorgia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Carolina è molto discreta e sembra essere ufficialmente single, mentre qualche anno fa risultava fidanzata con un ragazzo spagnolo di nome Rubén. Nel corso di Pechino Express 2020 è nata una bella amicizia con uno scrittore coreano incontrato lungo il percorso, Kitae Kang, tanto che i fan della trasmissione hanno iniziato a fare il tifo per un’eventuale storia d’amore tra i due.