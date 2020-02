Chi è Claudia Maria Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello che somiglia a Belén Rodriguez

Giorgio Panariello è felicemente fidanzato da alcuni anni con una ragazza di nome Claudia Maria Capellini. Tra lei e il comico toscano, classe 1960, ci sono ben 25 anni di differenza. La distanza anagrafica fa inevitabilmente chiacchierare il mondo del gossip insieme al fatto che la giovane, talvolta paparazzata con Panariello, vanta un’evidente somiglianza con Belen Rodriguez. Panariello e la fidanzata, però, badano poco ai pettegolezzi e vivono la propria storia d’amore lontano dai riflettori.

Chi è Claudia Maria Capellini

Claudia Maria Capellini è nata il 16 marzo 1985 ed è originaria di Cremona. Da molti anni, ormai, vive a Milano, dove ha frequentato l’Università Iulm e lavora in qualità di modella e di PR per molti locali del capoluogo lombardo. Su Instagram ha circa 18mila follower. Lei e Panariello si sarebbero conosciuti durante una cena tra amici e la loro relazione è nata nel 2017. La coppia ha un delizioso cagnolino, un chihuaha di nome Pocky.

Giorgio Panariello su Claudia Maria Capellini

Giorgio Panariello e Claudia Maria Capellini sono molto discreti e non si mostrano mai sui social. Benché lei lo segua nei suoi spettacoli in giro per l’Italia, vivono una relazione decisamente riservata e lui ha parlato di lei solo in rare occasioni. Una di queste risale al novembre 2019 quando Panariello è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e ha descritto il suo rapporto con la compagna come un legame florido e senza crisi, senza farsi mancare un po’ di autoironia: “Stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sono molto bene, e sono contento“.