Chi è Fey Di Patrizi, la sorella della cantante Elodie

Pochi forse sanno che Elodie, la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi che ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Andromeda”, ha una sorella minore. Classe 1993, Fey Di Patrizi è cresciuta con Elodie nel difficile quartiere romano di Quartaccio. Le due sono molto unite e si assomigliano come due gocce d’acqua. Scopriamo qualcosa di più su Fey, lontana dal mondo dello spettacolo

Chi è Fey Di Patrizi

Fey Di Patrizi viene da Roma e come Elodie è figlia dell’italiano Roberto Di Patrizi e di Claudia Marthe Mitai, creola originaria della Guadalupa, nelle Antille Francesi. I genitori delle due ragazze si separarono in modo turbolento quando loro erano ancora bambine. Elodie e Fey sono cresciute nelle case popolari di Quartaccio in una situazione precaria, spesso da sole. Fey in passato ha giocato a calcio (anche nella Lazio) e lavora in un locale della Capitale. Riguardo alla sua situazione sentimentale, sappiamo che è omosessuale e il suo profilo Instagram parla di una storia d’amore con una ragazza di nome Marta Gaeta, pasticcera di un ristorante fusion di Roma.

Le parole di Fey, sul successo di Elodie

Fey è apparsa in una videointervista rilasciata dalla sorelle Elodie a Noisey Italia, in cui racconta come la fama della cantante abbia portato molta serenità in famiglia: “Quando Elodie ha iniziato a cantare in televisione è stato strano. Ma la vedevo bene in quello che faceva, come se l’avessi sempre vista cantare. È stato un periodo felice per tutta la famiglia, in cui tutti si sono riavvicinati“. Il successo dell’artista ha segnato un nuovo inizio dopo una vita spesso difficile per lei e la sorella, segnata nell’infanzia e nell’adolescenza dalla precarietà economica e dal divorzio del padre Roberto (ex musicista di strada, che ha trasmesso a Elodie la passione per la musica) e la madre Claudia Marthe, che anni fa ha anche dovuto affrontare una grave malattia da cui fortunatamente è uscita. Oggi, Fey è la prima fan di Elodie, sempre pronta a sostenerla e a fare il tifo per lei.