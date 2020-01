Chi è il fidanzato di Diletta Leotta, il pugile Daniele Scardina conosciuto come King Toretto

Sono davvero pochi coloro che non hanno mai sentito parlare di Diletta Leotta, uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo che, fin dalla sua prima comparsa sul piccolo schermo, ha fatto parlare di sé. L’attuale conduttrice di Dazn, che è stata scelta da Amadeus come una delle dieci donne che dovranno affiancarlo nella conduzione di Sanremo 2020, è amatissima dal popolo del web per la sua sensualità. La 28enne è finita, inoltre, sulla bocca di tutti per le sue avventure sentimentali. Ultimamente l’abbiamo vista, infatti, accanto al pugile Daniele Scardina, cerchiamo di scoprire qualcosa di più sul suo conto.

Chi è Daniele Scardina

Il nome di Daniele Scardina ha avuto una particolare risonanza proprio in seguito alla sua vicinanza con la bella conduttrice sportiva. Classe 1992, nato a Rozzano, nella periferia milanese, il 28enne ha iniziato la sua carriera sportiva all’età di vent’anni, dopo aver alimentato la sua passione per la boxe inculcatagli fin da bambino dallo zio. Insieme al fratello Giovanni decide di lasciare l’Italia e trasferirsi negli Stati Uniti, dove inizia ad allenarsi a Miami con Dino Spencer, uno dei più noti e accreditati esponenti di questo sport, oltreoceano. All’età di 21 anni, nel 2013, vince il suo primo premio, il Guanto d’oro e partecipa alla World serie of boxing e alla Talent League. Lo scorso anno, nel 2019, ha conquistato un altro riconoscimento importante, vincendo nella categoria di Pesi medi. Nel mondo della boxe è conosciuto con il nome di King Toretto. Il giovane atleta si è fatto notare, inoltre, per la sua passione per i tatuaggi, con cui ha letteralmente coperto tutto il suo corpo.

L’incontro con Diletta Leotta

A diffondere le prime foto del loro incontro è stato il settimanale Spy, che a luglio 2019 aveva pubblicato alcuni scatti che ritraevano i due in atteggiamenti piuttosto confidenziali, complici anche le foto e i video caricati su Instagram dalla bella ex conduttrice di Sky. A presentarli sarebbe stato il rapper Guè Pequeno, con cui i due si trovavano sull’isola di Formentera, da quel momento i due sono stati beccati più volte insieme. Nonostante cercassero di tenere nascosto il loro legame, senza ufficializzare il fatto che si stessero effettivamente frequentando, proprio ultimamente King Toretto ha dichiarato che con Diletta Leotta si tratterebbe di qualcosa di serio, non un semplice flirt. Ad avallare questa affermazione il fatto che il giovane stia tornando spesso da Miami, dove vive e si allena, per incontrare la bella siciliana, la coppia ormai non si nasconde più, nemmeno davanti ai flash dei paparazzi.

Diletta Leotta prima di King Toretto

Quando Daniele Scardina e Diletta Leotta si sono conosciuti, la 28enne aveva appena chiuso una relazione di ben tre anni con Matteo Mammì. L’imprenditore di Sky 43enne, nipote del politico e ministro Oscar Mammì, morto nel 2017, che ha dato il nome alla nota legge sulle telecomunicazioni. Dal 2013 è stato direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport, dopo aver ricoperto quello di direttore acquisizioni e vendite. Ha però lasciato l’azienda nel febbraio del 2019, per passare a Mediapro. Tra i due si parlava di matrimonio, ma la storia si è conclusa prima ancora che si potesse sentire l’odore dei fiori d’arancio.