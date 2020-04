Chi è la fidanzata di Jack Vanore, l’opinionista di Uomini e Donne legato a Linda Giovanazzi

Il pubblico di Uomini e Donne conosce bene Jack Vanore, sbarcato nel dating show di Maria De Filippi nella ormai lontana stagione 2007/2008 prima come corteggiatore e poi come tronista, quindi divenuto opinionista della trasmissione. In passato il tatuatissimo genovese ha avuto una la relazione con l’autrice di UeD Raffaella Mennoia, durata dal 2007 nel 2013, e un’altra con Marina Dervishi, ma ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata. Di recente, però, Jack ha svelato di essere felicemente fidanzato con una donna che ha presentato ai suoi fan: lei si chiama Linda Giovanazzi.

La dichiarazione d’amore di Jack Vanore

Nei difficili giorni di quarantena forzata dovuta alla pandemia da coronavirus, Vanore ha voluto esprimere pubblicamene il suo amore per la ragazza, con un post su Instagram: “Volevo condividere con tutti voi in questo momento molto duro per tutti una cosa mia molto personale che pensavo di tenermi solo per me, ma proprio in questi giorni ho riflettuto e ho deciso di fare questa scelta, perché l’amore è il motore della nostra anima e noi tutti dovremmo poi ripartire proprio dall’amore per riprendere in mano e renderla migliore la nostra vita! Ti amo piccola mia Linda Giovanazzi e grazie per starmi vicino“. Entrambi hanno pubblicato diverse foto di coppia (nella gallery qui sopra) in cui raccontano momenti della loro vita insieme. Molto affiatati, condividono anche l’affetto per la loro deliziosa cagnetta di Vanore, una bull terrier di nome Pera.

Chi è Linda Giovanazzi

Sono poche le informazioni disponibili su Linda Giovanazzi, che non appartiene al mondo dello spettacolo, anche se è piuttosto nota nel mondo del fitness. Proveniente da Roma e diplomata al liceo classico, lavora in palestra come personal trainer per donne. Pratica body building a livello professionale e ha ricevuto riconoscimenti in diverse competizioni come il Ludus Maximus 2015, nella categoria bikini, e varie edizioni della Notte dei Campioni della IFBB Italia (la Federazione di Bodybuilding e Fitness) nelle categoria bikini e wellness.