Chi è la mamma di Giulia De Lellis, Sandra Piciacchia: le curiosità e i video con la figlia

Le fan di Giulia De Lellis hanno imparato a conoscere bene la mamma della nota influencer: la signora Sandra Piciacchia, con cui Giulia trascorrendo questo periodo di quarantena dovuto al coronavirus, appare in alcuni video che la figlia ha condiviso su Tik Tok, il noto social amato dai giovanissimi cui la De Lellis si è iscritta da poco. Le due sono protagoniste di alcuni filmati, tra cui uno sketch comico in cui si divertono a “interpretare” Carlo Verone e la mitica Sora Lella. Andiamo a conoscere meglio Sandra, di cui tanti follower sottolineano la grande somiglianza con Giulia.

Sandra Piciacchia: la sorella morta nel terremoto e il flirt con Amendola

Mamma e figlia sono molto legate e fanno parte di una bella famiglia “allargata”. Sandra, infatti, si ritrovò a essere “ragazza madre” a 19 anni, quando ebbe la prima figlia Veronica. Conobbe poi Giulio, il futuro papà di Giulia e Giuseppe, che ha cresciuto Veronica a tutti gli effetti. “Mio papà quando si è fidanzato con mia mamma si è fidanzato anche con sua figlia, che non aveva il papà. Lei è proprio mia sorella a tutti gli effetti, l’ha cresciuta lui, è sua figlia a 360 gradi“, ha raccontato la De Lellis ai tempi del Grande Fratello Vip. Sempre nella Casa, Giulia svelò anche una curiosità succosa su mamma Sandra: pare che intorno al 1990 abbia avuto un flirt con Claudio Amendola. La donna, che sui social interviene spesso a sostenere la figlia e talvolta a difenderla dalle critiche, ha un profilo Instagram da 55 mila follower dove posta spesso scatti di famiglia, soprattutto immagini di Giulia o della nipotina Matilde (figlia di Veronica). Sandra aveva inoltre una sorella, Wilma, morta purtroppo nel terremoto che ha sconvolto l’Italia nel 2016, vittima del crollo della sua casa a Pescara del Tronto in cui si trovava in vacanza.

Giulia in isolamento con mamma Sandra e Andrea Damante

Giulia De Lellis ha scelto di trascorrere l’isolamento per la pandemia in famiglia, ma anche con il ritrovato fidanzato Andrea Damante. Dunque, Giulia e il Dama sono insieme, con mamma Sandra, il fratello minore di Giulia, Giuseppe, e un’amica. Il ricongiungimento tra i due ex fidanzati conosciutisi a Uomini e Donne, secondo ritorno di fiamma dopo altrettante rotture (e le brevi storie di lei con Irama e Andrea Iannone) ha mandato in visibilio i fan. Sono tutti a Pomezia, la città di origine della ex corteggiatrice che in passato ha vissuto prima a Verona con Damante e poi a Lugano con Iannone.