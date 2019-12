Chi è Luca Di Tolla, l’ex Grande Fratello e nuovo compagno di Fabiola Sciabbarrasi

Hanno destato enorme interesse nel mondo del gossip le foto con l’ex moglie di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi, in compagnia di Luca Di Tolla, ex volto noto del mondo della televisione, che nel corso degli anni ha intrapreso una strada diversa da quella dello spettacolo, ma che ha raggiunto una certa notorietà televisiva grazie alla sua partecipazione ad un’edizione del Grande Fratello. Chi è Luca Di Tolla?

L’esperienza al Grande Fratello 12

Luca Di Tolla è oggi un professionista che opera nel mondo dello sport, ma nell’ambito del mondo dello spettacolo non può che essere ricordato per la sua partecipazione al Grande Fratello 12, andato in onda nella stagione televisiva 2011-12. Luca Di Tolla originario di Eboli e nel corso di quell’edizione è stato eliminato durante la tredicesima puntata, dopo essere diventato il personaggio prediletto dell’edizione dalla Gialappa’s Band. Da allora ha iniziato un percorso completamente diverso, fuori dal mondo dello spettacolo, ma toccandone ugualmente i confini.

La vita di Luca Di Tolla lontano dallo spettacolo

Di professione fa il nutrizionista, specializzato in integrazione sportiva. Luca Di Tolla Ha una laurea in Scienze Biologiche e una in Alimentazione e Nutrizione umana Interfacoltà di Medicina e Chirurgia, dopo le quali ha conseguito un master in Scienza dell’Alimentazione, Dietetica Applicata, Fabbisogni Nutrizionali negli Sportivi e una specializzazione in Integrazione Sportiva. Inoltre nel suo curriculum di Luca Di Tolla anche il diploma nazionale di preparatore atletico conseguito presso il Coni di Milano. Questo titolo gli permette di lavorare con atleti come Filippo Magnini, Luca Dotto e anche Manuel Bortuzzo, ma anche di andare in televisione per parlare degli argomenti di cui è esperto. In queste settimane ha ritrovato un ponte di collegamento con il mondo dello spettacolo, visto che sta lavorando anche al film su storie del nuoto italiano prodotto da Raoul Bova, la cui lavorazione è stata annunciata la scorsa estate.

Il suo profilo Instagram racconta in realtà di proprio della sua vita professionale, tra nutrizione e sport, ma non c’è molto spazio per la vita personale, che a quanto pare di recente deve aver avuto una svolta con la relazione con Fabiola Sciabbarrasi svelata dal settimanale Chi. D’altronde i commenti, le foto insieme e le interazioni sui social lasciano intendere, col senno di poi, che tra i due ci sia qualcosa di particolare.