Chi è Mariacarla Boscono, la fidanzata supermodella di Ghali

La storia d’amore tra Ghali e la fidanzata Mariacarla Boscono è sbocciata solo qualche mese fa, sebbene sui due circolassero già alcune voci che sono state confermate solo di recente, quando la coppia ha deciso di pubblicare i primi scatti insieme. Mariacarla Boscono è molto più grande di Ghali: tra i due, infatti, ci sono 13 anni di distanza. Il rapper sarà ospite a Sanremo 2020, non è escluso che possa presentarsi alla kermesse canora in dolce compagnia.

Chi è Mariacarla Boscono, la fidanzata di Ghali

Nel mondo della moda, in realtà, Mariacarla Boscono è una vera e propria star, musa di tanti stilisti che si è costruita un modo per emergere in un ambiente in cui la sua bellezza è stata considerata atipica, eppure è diventata una delle modelle più apprezzate e considerate nel mondo del fashion. La sua carriera è iniziata quando aveva appena 20 anni e fu scoperta da un agente, durante un provino per il quale era stata scartata. Da lì, la sua notorietà ha spiccato il volo. Per un lungo periodo la modella ha avuto una relazione con l’imprenditore romano Andrea Patti, dal quale ha avuto una figlia, Marialucas che attualmente ha sei anni. L’amore tra i due si consumò dopo poco e per un breve periodo, nel 2017, la top model ha frequentato Guido Senia, il proprietario del Circoloco a Ibiza.

La storia d’amore con Ghali

La love story con il rapper italo-tunisino, sulla quale si vociferava dopo il loro primo incontro durante la Fashion Week, è stata confermata in seguito ad un video e delle foto pubblicate alle Maldive dove entrambi erano in vacanza. L’ufficialità è arrivata con la presenza della coppia alla festa per i 25 anni di carriera dei fotografi Mert e Marcus, organizzata da Vogue, dove ai due sono state scattate delle foto insieme. La differenza d’età non sembra preoccupare nessuno dei due, dal momento che tra loro ci sono ben 13 anni di differenza, la modella ha 39 anni e il cantante appena 26. Eppure sembra proprio essere scoppiato l’amore.