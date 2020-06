Chi è Monica Romano, la moglie di Gattuso che “decide sempre le formazioni”

in foto: Gennaro Gattuso e Monica Romano nel 2007

Gennaro Gattuso per sempre. L’allenatore campione del mondo nel 2006 è diventato un eroe nella notte senza tifosi dello Stadio Olimpico, portando la sesta Coppa Italia all’ombra del Vesuvio. Gattuso ha trasformato il Napoli da squadra piatta senza anima a collettivo gagliardo e vincente. È l’uomo copertina, l’uomo del momento. E si sa, come recita l’adagio, dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. Parliamo di lei, Monica Romano, moglie di Gennaro Gattuso, compagna di una vita e madre dei suoi due figli.

Monica Romano è scozzese ma di origini napoletane

Ma chi è Monica Romano? Gennaro Gattuso l’ha conosciuta a Glasgow nel 1997 durante la sua esperienza biennale nei Rangers, una delle due principali squadre della città scozzese. Monica Romano è nata lì, ma è figlia di immigrati italiani di origini napoletane. Una famiglia di ristoratori, suo padre Mario partì giovanissimo per cercare fortuna e così è stato fino ai suoi ultimi giorni di vita.

Monica Romano ha una sorella giornalista che lavora in America

Monica Romano ha una sorella giornalista che attualmente lavora negli Stati Uniti d’America, si chiama Carla Romano. È stata per molti anni il volto di Good Morning Television a Los Angeles, le strade tra lei e lo show si sono poi separate. Si è laureata alla Università di Dundee specializzandosi in giornalismo presso la University of Strathclyde. Ha lavorato per anni alla BBC scozzese, conducendo in particolare “Reporting Scotland”.

I figli di Gennaro Gattuso e Monica Romano

Gennaro Gattuso e Monica Romano hanno avuto due figli dal loro matrimonio. La primogenita Gabriela, nata il 20 giugno 2004 e il più piccolo, Francesco nato l’8 novembre 2007, rispettivamente 16 e 14 anni. La coppia non fa vita sociale, cercano di essere sempre lontani dai riflettori.

La riservatezza di Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso è sempre stato molto riservato circa il rapporto che ha con la sua famiglia. C’è però un divertente aneddoto che dice tutto di Gennaro Gattuso uomo nel privato e nel rapporto con sua moglie. Nel febbraio 2019, in una settimana molto tesa nel mondo del calcio per le frasi di Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio” che disse: “Le donne non possono parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo”. Nella conferenza stampa di preparazione della partita del suo Milan contro l’Empoli, un giornalista chiese a Gennaro Gattuso un commento: “Figuratevi che la formazione a me la fa sempre mia moglie…”.

La morte della sorella di Gennaro Gattuso

La tranquillità della vita familiare di Gennaro Gattuso e Monica Romano è stata poi sconvolta da una notizia molto sentita anche dall’opinione pubblica: la morte della sorella dell’allenatore del Napoli, Francesca. Aveva 37 anni ed era ricoverata in terapia intensiva dallo scorso mese a Varese. Gattuso ha appreso la notizia mentre stava dirigendo l’allenamento del Napoli. Francesca Gattuso abitava a Gallarate, lì dove Gennaro Gattuso ha una pescheria di proprietà. Nel corso della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter abbiamo visto Gennaro Gattuso commuoversi, dedicando ogni traguardo proprio alla sorella Francesca. Così è stato anche quando è riuscito ad alzare al cielo la Coppa Italia.