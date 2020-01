Chi è Nicola Carraro, il produttore marito di Mara Venier

Nicola Carraro è il marito di una delle donne più note e amate dello spettacolo italiano, ovvero Mara Venier. La sua notorietà nel mondo dello spettacolo si deve non solo al matrimonio con la celebre conduttrice, ma per essere stato un grande produttore cinematografico, oltre che un famoso editore.

La carriera nella casa editrice Rizzoli

Nato a Milano il 1°febbraio del 1942, è figlio di Pinuccia Rizzoli e quindi nipote del grande editore Angelo Rizzoli, e dell’imprenditore Carraro. Dopo aver conseguito la maturità scientifica ha iniziato a lavorare nella casa editrice di famiglia nel 1961, si iscrive anche all’Università nella Facoltà di Scienze Politiche, ma ben presto scopre che lo studio non fa al caso suo, non conclude nemmeno il primo anno che si dedica al servizio militare fino al 1967, quando torna a Milano e riprende il lavoro in azienda. In quegli anni come direttore editoriale della collana di periodici viene assunto Enzo Biagi e Nicola Carraro ne diventa assistente. Qualche anno dopo, nel 1970, prende il posto del noto giornalista e nel 1972 diventa amministratore delegato del settore. Nel 1975 acquisisce per il gruppo Rizzoli la casa editrice Sperling & Kupfer di cui diventa presidente. Gli anni successivi si dedica poi all’attività cinematografica, con la Vides S.p.a, arricchendo ancor di più il suo patrimonio. Dopo diversi anni trascorsi nell’isola caraibica di Turks e Caicos torna in Italia.

La vita privata, la prima moglie e i figli

All’età di 21 anni, nel 1963, sposa Adonella Colonna di Paliano con la quale il matrimonio è durato fino al 1980, anno in cui si sono separati. Dalla loro unione sono nati tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, quest’ultimo conosciuto con il nome di Gerò, che a lungo tempo è stato il compagno di Simona Ventura. La moglie, appartenente alla nota famiglia nobiliare romana, è venuta a mancare nel 2005. Ultimamente è stato ricoverato in ospedale in seguito ad una congestione polmonare, che l’ha tenuto lontano da casa per diverse settimane, ma che si è risolta nel migliore dei modi, recuperando a pieno tutte le forze.

Il matrimonio con Mara Venier

Il 28 giugno 2006 sposa Mara Venier, con una cerimonia alla quale parteciparono molti volti noti dell’imprenditoria e della tv. I due sono molto affiatati e inseparabili, anche sui social non esitano a mostrare scatti che li ritraggono nel corso dei loro viaggi e della loro vita quotidiana. Nonostante siano passati anni dal loro primo incontro sono ancora innamoratissimi. Ed è a questo proposito che Nicola Carraro ha più volte raccontato un simpatico aneddoto risalente a quando ha conosciuto la sua futura consorte: “Mio cugino Angelo e sua moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. All’epoca, Mara era all’apice del successo. Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati”. L’imprenditore in questi anni è sempre stato al fianco di Mara Venier, accompagnandola nei suoi impegni lavorativi, presentandosi anche nel corso di Domenica In, portando alle lacrime per la gioia la padrona di casa, che adesso vedremo scendere la scalinata di Sanremo.