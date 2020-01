Chi è Nicolas Lefebvre, il nuovo giovane compagno di Monica Bellucci

Tra le donne che saranno presenti alla 70esima edizione di Sanremo c’è anche il nome di Monica Bellucci. L’attrice italiana, che ormai vive da anni stabilmente in Francia, sarà sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice durante una delle cinque serate previste per il Festival. Passati ormai 7 anni dalla fine della storia con Vincent Cassel, la bellissima interprete ha ritrovato l’amore al fianco di Nicolas Lefebvre.

Chi è Nicolas Lefebvre

Diciotto anni di differenza li separano, ma Nicolas Lefebvre sembra non essere affatto turbato da questa differenza d’età. I primi scatti con cui è stata documentata la liaison sono stati pubblicati dal settimanale francese Voici, tra i primi a riportare notizie sul flirt. Nato nel 1982, Nicolas Lefebvre è originario di Boulogne-Billancourt, un piccolo comune dell’Île-de-France. Il fortunato compagno della bellissima attrice ha 36 anni, una figlia di 6 anni, avuta da una precedente relazione, e non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, quanto meno del cinema. Infatti è un o scenografo e proprietario di una galleria d’arte a Parigi nel Marais, celebre quartiere nel cuore della capitale francese. Gli studi d’arte e di scenografia li ha intrapresi presso l’IESA, ossia l’Istituto di studi superiori d’arte e presso la prestigiosa École du Louvre. Le sue fonti di ispirazione sono André Breton, Miro e Brancus. L’attrice e l’affascinante artista si sono conosciuti, probabilmente, proprio grazie alla passione comune per l’arte.

in foto: Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre

La storia di Monica Bellucci con Vincent Cassel

Famosissima è la storia d’amore che ha unito per ben 14 anni, Monica Bellucci e il talentoso attore francese Vincent Cassel. I due si sono conosciuti sul set del film L’appartamento, nel 1996, il loro è stato un colpo di fulmine, tanto è vero che subito dopo l’attrice si è trasferita in Francia. Sin dall’inizio della loro storia furono una delle coppie più chiacchierate dello showcbusiness internazionale, e il loro matrimonio nel 1999 fu un un evento attesissimo. Subito nacque la primogenita Deva e poi la figlia Leonie. Nel 2013, dopo alcune voci di tabloid francesi che affibbiavano al tenebroso attore svariati flirt, se non addirittura una vita parallela alle spalle della moglie, i due decisero di separarsi. Lui è legato alla giovanissima modella Tina Kunakey, che ha sposato quest’estate con una cerimonia segreta.