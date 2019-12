Chi è Roberta Nigro, la nuova fidanzata di Walter Nudo ha 42 anni e lavora per Mediaset

Si chiama Roberta Nigro la nuova fidanzata misteriosa di Walter Nudo. Comparsa accanto a lui per la prima volta in un servizio pubblicato da Chi nell’estate del 2019, di lei si conosce pochissimo. Sono privati i suoi profili social, così come tutte le informazioni di carattere personale che la riguardano. L’unica foto in cui posa sorridente accanto all’ex vincitore del “Grande Fratello Vip” l’ha postata lo stesso Walter su Instagram poche ore fa: è uno scatto natalizio che vede i due posare insieme vicino a un albero di Natale. “Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta” ha scritto Nudo, postando la prima foto della compagna.

Roberta Nigro lavora a Mediaset

Di Roberta, al momento, sappiamo solo che è una dipendente Mediaset e che ha 42 anni. Avrebbe conosciuto Walter solo una manciata di mesi fa e tra i due sarebbe scoccato un colpo di fulmine. A differenza del compagno, la Nigro custodisce gelosamente la sua vita privata. Sono pochissime le foto di lei che circolano sui social. Nella bio che compare sul suo profilo Instagram, lo stesso che ha utilizzato per commentare la foto di coppia pubblicata da Walter, ha scritto: “La felicità non è interdetta a NESSUNO e vale la pena accettare ciò che vi è accaduto, superarlo , e tornare a VIVERE DI NUOVO”. Tra i suoi follower c’è addirittura Giulia De Lellis. La relazione con Walter sarebbe importante.

Walter Nudo si è separato da Celine Mambour

L’ex vincitore del “Grande Fratello Vip” ha ormai archiviato la relazione con Celine Mambour, stilista francese sposata nel 2010 con rito civile. All’epoca della sua partecipazione al reality show di Canale5, Nudo aveva raccontato di essere ancora molto innamorato di lei, pur rifiutandosi di entrare nei dettagli della loro separazione e del lungo periodo di astinenza sessuale praticato. Quel legame che li ha tenuti vicini per anni si sarebbe definitivamente interrotto, almeno sotto il profilo romantico. Da qualche tempo il cuore di Walter battere la bella Roberta.