Chi è Roberto Parli, l’imprenditore immobiliare marito di Adriana Volpe

Conduttrice per oltre 20 anni in Rai e concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe è sposata dal 2008 Roberto Parli. Lui è lontano dal mondo dello spettacolo e al suo fianco l’ex volto de I Fatti Vostri ha trovato una vita tranquilla, mai turbata dal gossip. La coppia ha una figlia di nome Gisele, nata nel 2011. Andiamo a conoscere meglio il marito della Volpe, che spesso pubblica foto della loro vita di coppia sui suoi social.

Chi è Roberto Parli

Classe 1973, Roberto Parli è un imprenditore svizzero, proveniente dal Canton Ticino, ma residente a Montecarlo. La sua attività imprenditoriale è di tipo immobiliare. È manager dell’agenzia RP & Blackmond, che offre servizi di consulenza immobiliare e opera in Europa, Stati Uniti e Dubai. Si tratta di un ambito decisamente facoltoso, case di lusso, attici e ville e Parli è uno degli imprenditori più quotati in questo contesto.

Il matrimonio con Adriana Volpe e la figlia Gisele

Roberto Parli e Adriana Volpe si sono sposati il 6 luglio 2008. Per la conduttrice è stato il secondo matrimonio, dopo le nozze lampo con Chicco Cangini, durate solo quattro mesi nel 2000. Nel 2011, è arrivata la figlia Gisele. La coppia vive il rapporto serenamente, senza morbosità e sovraesposizione sui social.

Difese la moglie da Giancarlo Magalli

Dell’amore tra la Volpe e Parli si è parlato molto quando è scoppiata la polemica tra lei e Giancarlo Magalli, finita con una querela di quest’ultima nei confronti del conduttore de I Fatti Vostri, per le offese rivolte su Facebook. Magalli, riferendosi alla collega alla quale aveva dato della “rompipalle” in diretta pochi giorni fa, si è difeso dalle accuse di aver offeso le donne, sostenendo che queste si sentirebbero offese “se sapessero come la Volpe riesca a lavorare da vent’anni“. Ne seguì la replica immediata della conduttrice, che annunciato misure legali, proprio per difendere se stessa e suo marito. Parli difese pubblicamente la moglie, con un post Instagram: “Certe persone non ti odiano perché hai fatto qualcosa di male, ma perché hai fatto qualcosa meglio di loro“.

L’incidente in auto del 2011

Una delle notizie per le quali Parli ha fatto più discutere in questi anni lo ha visto coinvolto in una serie di incidenti automobilistici, nel marzo del 2011. L’imprenditore era alla guida della sua Mercedes da mezzo milione di euro, quando diede via ad una serie di incidenti a catena. Secondo le ricostruzioni Parli si trovava ad altissima velocità sulle autostrade svizzere e, dopo un primo scontro che ignorò senza fermarsi, nonostante l’auto avesse perso una delle ruote anteriori, proseguì tamponando un camion e perdendo l’altra ruota. Nonostante questi due primi incidenti l’imprenditore, evidentemente in stato euforico, si fermò a causa delle fiamme che uscivano dal cofano ed uscendo dalla vettura grazie all’aiuto di un altro automobilista. “Sono milionario! Pago tutto!”, avrebbe affermato uscendo dall’auto.