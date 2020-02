Chi è Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power: ecco tutti i 6 figli del cantante pugliese

Al Bano Carrisi e Romina Power a Sanremo 2020. Sul palco del Festival condotto da Amadeus introdotti dalla figlia Romina jr Carrisi, ultima dei loro quattro figli, per cantare un midley dei loro più grandi successi: Nostalgia canaglia, La siepe, Ci sarà e Felicità. Il cantante pugliese e la moglie dalla quale si è separato nel 1999 fanno parte della lista degli ospiti della prima serata del Festival. Portano all’Ariston un inedito in stile sanremese, “Raccogli l’attimo”, e a introdurli sul palco sarà la figlia accompagnata dal padrone di casa Amadeus, a testimonianza di una famiglia che non ha cessato di essere unita dopo la fine del matrimonio della famosa coppia di Cellino San Marco. Oltre lei, Al Bano è padre di Ylenia, Yari, Cristel, e Jasmine e Albano jr avuti dall’unione con Loredana Lecciso.

Romina, quarta e ultima figlia

Romina Carrisi è la quarta figlia nata dal matrimonio di Al Bano e Romina Power. Classe 1987, è nata a Cellino San Marco. Dotata di una spiccata vena artistica, lavora come attrice e coltiva la passione per la fotografia professionale. È fidanzata con un imprenditore edile lontano dal mondo dello spettacolo, il cui nome resta sconosciuto. Ha un ottimo rapporto con i suoi fratelli, compresi i figli nati dal legame tra il padre e Loredana Lecciso, Al Bano jr e Jasmine.

Tutti i figli di Al Bano Carrisi

Due sono state le donne fondamentali nella vita privata di Al Bano, l’ex moglie Romina Power e la compagna Loredana Lecciso. Dalla prima ha avuto quattro figli e altri due sono nati dal rapporto con la seconda.

Ylenia era la prima figlia di Al Bano Carrisi

La primogenita di Al Bano e Romina si chiama Ylenia. Nacque il 29 novembre 1970, pochi mesi dopo le nozze dei genitori celebrate a luglio dello stesso anno. È scomparsa da New Orleans in circostanze misteriose il 31 dicembre 1993, a 23 anni. Prima di sparir aveva tentato di seguire le orme dei genitori, aprendosi una strada nel mondo dello spettacolo e lavorando nel ruolo di valletta di Mike Bongiorno per La ruota della fortuna.

Yari Marco è il secondo figlio di Al Bano Carrisi

Yari è il più schivo dei figli di Al Bano e Romina. Da sempre lontano dalle scene, coltiva la passione per i viaggi. Nato il 21 aprile 1973, vive in India, paese molto caro alla madre Romina. Ha vissuto una storia d’amore con Nike Rivelli, figlia di Ornella Muti che con lui partecipò a Pechino Express. Dovettero lasciare insieme il programma quando, nel pieno delle registrazioni, la donna rimase incinta. Poche settimane dopo, Nike perse il bambino a causa di un aborto spontaneo.

Cristel è la terza figlia di Al Bano

Nata il 25 dicembre del 1985, Cristel è una cantautrice oltre che essere un’appassionata di moda. La sua madrina di battesimo è stata Madre Teresa di Calcutta. Al pari dei fratelli, ha sofferto a lungo per la separazione tra i genitori al punto da avere confessato di avere richiesto il supporto di un terapeuta dopo averli rivisti insieme sul palco per la loro reunion. Non ha mai avuto un buon rapporto con Loredana Lecciso, ex compagna del padre Al Bano. Cristel è sposata con l’imprenditore Davor Luksic dal quale ha avuto due figli, Kay e Cassia.

Jasmine è la quinta figlia di Al Bano

Jasmine è la prima figlia nata dal legame tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nata il 14 giugno 2001, ha una sorellastra, Brigitta, nata da una precedente relazione della madre. Come il padre, coltiva la passione per la musica ed è una cantante. Le è stato attribuito un flirt con il figlio di Biagio Antoneacci che la giovane ha negato, spiegando si tratterebbe solo di un amico.

Bido è il sesto figlio di Al Bano

Al Bano jr, detto anche “Bido”, è l’ultimo figlio di Al Bano, il secondo nato dalla relazione con Loredana Lecciso. Vive a Lecce insieme alla madre e alla sorella. Nato il 30 ottobre 2002, sarebbe fidanzato ma vive la sua vita lontano dai riflettori.