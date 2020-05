Chi è Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne: lavoro, figlio e vita privata

Reso noto al pubblico televisivo dalla partecipazione a Uomini e Donne, Sammy Hassan si è fatto notare per la sua storia personale, piuttosto diversa dai consueti standard dei volti del dating show Mediaset. Corteggiatore di Giovanna Abate, Sammy ha già alle spalle un’esperienza a Temptation Island, è separato ed è papà di un bambino. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

La carriera di Sammy: ha perso il lavoro

Hassan è nato a Roma il 26 giugno 1985, ha il papà egiziano ed è alto 186 cm. Vive a Milano e, oltre alle apparizioni televisive, lavora come vocalist performer, presentatore di eventi e modello. Il suo profilo Instagram, sammythevoice85, lo mostra spesso impegnato in locali e discoteche: è noto con il nome d’arte di “Sammy The Voice”. In seguito al lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus, Sammy ha purtroppo perso il lavoro, come ha spiegato a Giovanna Abate nel corso di Uomini e Donne.

Vita privata di Sammy, è papà di un bambino

Nel passato di Sammy, c’è un matrimonio durato quattro anni e mezzo e poi finito, dal quale è nato il figlio Christian. Hassan ha definito il bimbo come la persona più importante della sue ha raccontato la fine del suo matrimonio a Uomini e Donne Magazine: “Io e la mia ex moglie ci siamo messi insieme che eravamo due bambini, siamo maturati l’uno accanto all’altra. Ma crescendo le persone cambiano: avevamo tanti progetti, ma la vita a volte non va come si crede e bisogna imparare ad accettarlo“.

Sammy Hassan in tv, da Temptation a Uomini e Donne

Prima di corteggiare Giovanna a UeD, Sammy Hassan era già sbarcato nel mondo di Maria De Filippi nel 2019, quando aveva partecipato come single a Temptation Island. Si fece notare all’epoca per la vicinanza con Cristina Incorvaia, che mise a rischio la storia di quest’ultima con David Scarantino. Inoltre, Sammy si è classificato terzo a Mister Italia nel 2008 e ha fatto parte dei Carramba Boys di Raffaella Carrà.