Chi è Tara Wilson, la moglie di Chris Noth “Mr. Big” di Sex and the city

.

Tara Wilson, la moglie di Mr. Big. La ex Miss West Virginia ha dato alla luce il secondo figlio Keats, dopo Orion Cristopher nato nel 2008. Nata il 25 febbraio 1982 a Vancouver, in Canada. Si sposta giovanissima a New York, laureandosi presso l’Accademia d’arte drammatica a New York City. Dal 2006 fa coppia fissa con Chris Noth, che ha sposato nel 2012. È proprietaria di un lounge club a New York City, noto come “The Cutting Room”. Ha anche aperto una tea house in Ontario, chiamata “Once Upon a Tea Cup” e di cui lo stesso Chris Noth è proprietario.

La storia di Tara Wilson e Chris Noth

Chris Noth e Tara Wilson si conoscono dal 2006. Nel 2008 hanno avuto il primo figlio, nel 2012 si sono sposati. Oggi, all’età di 65 anni Chris Noth può godere di nuovo della gioia di diventare padre, anche stavolta di un bel maschietto di nome Keats. Su Instagram lo hanno annunciato così: “Dal cielo arriva il nostro secondo figlio, Keats, una cosa bella è una gioia per sempre”. Tra le persone che si sono complimentate con la coppia c’è stata anche Sarah Jessica Parker, l’indimenticabile Carrie Bradshaw di “Sex and the city”.

Il primo figlio e il matrimonio

Non è stato facile per Tara Wilson dare alla luce il primo figlio, Orion Christopher. Nato nel 2008, quando i due non erano ancora sposati, i medici avevano detto alla donna che poteva rischiare un aborto. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio. La coppia non ha conosciuto scossoni se non nei primi anni precedenti all’unione. Una relazione, quella tra Chris Noth e Tara Wilson, che era stata sempre sul filo del rasoio. Lui, stando alle indiscrezioni, avrebbe nei primi anni fatto un po’ di sperare lei fino a quando non capì di non poterle stare più lontano e di volerla al suo fianco per sempre. Dopo il matrimonio, la coppia non si è più lasciata.