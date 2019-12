Chi è Tina Incarnato, sorella di Armando. Juan Luis Ciano le scrive da mesi: “Sogno proibito”

Scandalo a Uomini e Donne: è fermento nella trasmissione di Maria De Filippi per via dell’atteggiamento di Juan Luis Ciano. Il cavaliere del Trono Over sta frequentando Gemma Galgani, ma pare che abbia un interesse extra nei confronti di Tina, la sorella di Armando Incarnato (anche lui protagonista dell’Over). Andiamo a scoprire meglio chi è la donna che ha tanto colpito Juan Luis, che in realtà ha iniziato a commentare le foto di lei già mesi fa.

Chi è Tina, sorella di Armando Incarnato

Poche le informazioni disponibili su Tina Incarnato. Sappiamo che la sorella di Armando ha 44 anni. Napoletana, ha due figli di nome Giuseppe, che ha 19 anni, e Viviana, che ne ha 9. Lontana dal mondo della televisione, recentemente è diventata una piccola celebrità nella sua regione: a inizio dicembre è stata infatti eletta Miss Mamma 2020 per la Campania.

Juan Luis corteggia Tina, la reazione di Gemma Galgani

Partiamo dalle accuse di Armando a Juan Luis. Scatenando la disperazione di Gemma Galgani, il cavaliere ha sostenuto che Ciano si senta privatamente con una donna, nonostante la frequentazione con la dama di Uomini e Donne. Poi, ha svelato l’identità della misteriosa signora corteggiata da Juan Luis: si tratterebbe proprio di sua sorella Tina. Armando ha portato alla redazione di UeD screen di conversazioni private e messaggi vocali per provare l’esistenza di una conoscenza tra i due e pare che inoltre la stessa Tina abbia confermato il tutto. Ovviamente, il mondo è crollato addosso a Gemma, che ha trovato sostegno in Tina Cipollari, nonostante la rivalità che le divide. La Galgani a questo punto non ha dubbi ed è convinta che Juan Luis la stia usando.

I commenti romantici di Juan Luis a Tina

I colpi scena, però, non finiscono qui. Basta dare un’occhiata al profilo Facebook della Incarnato, per scoprire che Ciano le scriveva, a livello pubblico, già da mesi. In un post di lei datato 28 agosto, Juaj Luis aveva lasciato il seguente commento: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni. IL SOGNO PROIBITO“. “Ed io a te … sei un “Lord” ….grazie di cuore“, era stata la risposta di Tina. E ancora, sotto a una sua foto del 31 ottobre, Ciano commentava con “Sei splendida“. Ancora lusingata, la Incarnato, replicava con “Grazie di cuore” e l’emoticon di un bacio. Insomma, pare che il dentista di origine venezuelana abbia cominciato a interessarsi alla futura Miss mamma ben prima di incontrare Gemma.