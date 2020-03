Chi sono gli sportivi italiani più ricchi al mondo? La classifica dei più pagati: sorpresa Gallinari, Valentino Rossi si conferma. E i calciatori…

Lo sport è fermo a causa dell’emergenza coronavirus, non c’è più attività professionistica e sarà così probabilmente fino al mese di maggio visto che la pandemia è sempre più drammatica e le notizie degli ultimi giorni parlano di continui rinvii e cancellazioni di eventi. Anche i migliori atleti del mondo devono fare i conti con questo stop forzato e si devono allenare a casa, sperando che la normalità torni il più presto possibile e che si possa presto tornare a gareggiare. L’economia globale sta inevitabilmente risentendo di questa situazione ma gli sportivi di primissima fascia dovrebbero riuscire a mantenere i loro contratti di un certo spessore economico.

Chi è lo sportivo italiano più ricco al mondo? Chi è il nostro connazionale più pagato in questo ambito? Sono domande molto frequenti tra gli appassionati e che si rinnovano di anno in anno. Gli ultimi dati risalgono alla fine del 2019, secondo MF-Milano Finanza è Danilo Gallinari il numero 1. Un giocatore di basket che milita in NBA, il celeberrimo campionato statunitense dove gli ingaggi toccano livelli astronomici. Il 31enne ha militato tra le fila dei Los Angeles Clippers nelle ultime due stagioni (2017-2019) dove ha percepito circa 21,5 milioni di euro all’anno ed è proprio su questo dato che si basa la classifica mentre da ottobre gioca con gli Oklahoma City Thunder.

Sul podio troviamo due calciatori ovvero Graziano Pellè e Sebastian Giovinco: entrambi hanno accettato le offerte di squadre fuori dal gotha del calcio internazionale e militano in campionati non di prima fascia, il primo difende i colori dello Shandong Luneng in Cina e incassa 15 milioni di euro a stagione mentre il secondo ha sposato la causa dell’Al-Hilal in Arabia Saudita per 10 milioni di euro. Il quarto posto è tutto per Valentino Rossi che ha uno stipendio di 7,5 milioni di euro dalla Yamaha ma il Dottore può contare su un giro d’affari in termini di marketing stimato in circa 20 milioni di euro: il nove volte Campione del mondo sarà al suo ultimo anno di carriera? Di seguito la classifica dei dieci sportivi italiani più pagati a mondo.

CLASSIFICA SPORTIVI ITALIANI PIÙ PAGATI AL MONDO:

1. Danilo Gallinari (basket) 21,5

2. Graziano Pellè (calcio) 15

3. Sebastian Giovinco (calcio) 10

4. Valentino Rossi (motoGP) 7,5

5. Gigi Donnarumma (calcio) 6

6. Marco Verratti (calcio) 6

7. Marco Belinelli (basket) 6

8. Leonardo Bonucci (calcio) 5,5

9. Jorginho (calcio) 5,5

10. Gigi Buffon (calcio) 5

Foto: Lapresse