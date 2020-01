Chi sono Mario e Vittoria Cecchi Gori, i figli di Rita Rusic e dell’ex marito Vittorio

Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. La vita privata della splendida 59enne di origine croata è ben nota alle cronache di gossip. Dal 1983 al 2000 è stata infatti sposata con Vittorio Cecchi Gori, con cui ha lavorato per molto tempo nel settore del cinema italiano (producendo con lui film come “La vita è bella” e “Il ciclone”). Da lui, Rita ha avuto due figli, Mario e Vittoria.

Chi è Mario Cecchi Gori

Mario Cecchi Gori ha 26 anni e prende il nome dal celeberrimo nonno paterno, che col figlio Vittorio avviò una potente casa di produzione e fu anche presidente della Fiorentina. Mario non sembra aver seguito le orme dei genitori e del nonno e lavora lontano dalla settima arte: ha scelto il campo finanziario, nell’ambito delle acquisizioni sportive. Dopo aver vissuto qualche anno a Londra, è tornato a Roma. Ha ritrovato un buon rapporto con il padre quando quest’ultimo è stato ricoverato in ospedale nel 2017, prima per una peritonite e poi per un’ischemia cerebrale, da cui si è fortunatamente ripreso. Gli è stato molto vicino e da allora la famiglia è tornata unita. Mario si tiene lontano dalla ribalta mediatica e non ha profili social. Ha ammesso di aver reagito alla notizia dell’ingresso della madre al GF Vip con “imbarazzo pensando egoisticamente che non è facile avere una madre sotto i riflettori 24 ore su 24”. Nonostante tutto, tifa orgogliosamente per lei, che considera un grande punto di riferimento.

Chi è Vittoria Cecchi Gori

Vittoria Cecchi Gori, 30 anni, è la primogenita della ex coppia. A differenza del fratello è piuttosto attiva su Instagram, ma si tiene ugualmente lontana dal mondo dello spettacolo. Ha ereditato il fascino e la bellezza dalla madre, cui assomiglia in modo lampante. Ormai da anni, la giovane ha scelto di vivere a Miami. A differenza del fratello Mario, i suoi rapporti con il padre Vittorio sono ancora piuttosto difficili, soprattutto perché le non è riuscita a tornare in Italia per questioni tecniche dopo il malore del genitore . La Rusic ha accusato Valeria Marini di aver separato Vittoria da Cecchi Gori quando era la sua compagna, circostanza che la showgirl ha smentito nettamente. Sembra comunque che la ragazza e papà Vittorio abbiano ripreso a sentirsi per telefono e che il peggio sia passato. In un’intervista di qualche anno fa lui l’ha definita “bella, intelligente, sicura di sé, può davvero avere tutto dalla vita“.