Chiara Ferragni: “Da quando sono mamma vivo la vita e penso alla morte in modo diverso”

20 DICEMBRE 2019, 12.10 AM Nelle ultime settimane ci sono state perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male: si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma “soltanto” tramite Instagram e whatsapp. La prima, Irene, aveva chiesto a Make a Wish di venire nel mio negozio e la mia prima reazione ed idea era di farle una sorpresa e farmi trovare li, ma il peggiorare repentino delle sue condizione ha cambiato i piani. L’ho video-chiamata insieme a Fede “facendomi promettere” che si sarebbe rimessa perche’ ci tenevo davvero a conoscerla, e promettendole che due giorni dopo sarei andata io a quel punto a trovarla. Ma le cose sono andate diversamente, nel modo piu tragico possibile. La seconda persona si chiamava Ricky, e ogni tanto mi scriveva in dm proprio qui su Instagram. Affrontava la sua malattia con positivita’ e leggerezza, e leggere i suoi post faceva bene al cuore. Io, eterna positiva, sono sempre stata ammaliata ed attratta da persone piu positive di me, che riescono a vedere il sereno anche nella tempesta piu buia. Tutti noi abbiamo bisogna di vedere forza attorno a noi, per credere ogni giorno nell’umanita’ e nel bello del mondo. La perdita di queste due persone mi ha rattristata e mi ha fatto porre mille domande: perche’ ci focalizziamo su cosi tante cazzate nel nostro quotidiano? Cosa e’la felicita’? Perche’pensiamo sempre alla relativita’della nostra esistenza e mai alla totalita’ di quello che siamo? Se tutto dovesse smettere di esistere domani cosa ci mancherebbe davvero? A me mancherebbe l’amore piu di ogni altra cosa. Baciare ed abbracciare le persone che amo, sentire il loro profumo e la loro risata. E poi i momenti piu semplici, quelli che “life is made of small moments like these”: la colazione, il divano, la buona notte che ripeto a Leo esattamente come la sussurava a me mia mamma “sogni d’oro, d’argento, di platino ed anche meravigliosi”. Da quando sono mamma vivo la vita e penso alla morte in modo completamente diverso, e ho paure che prima neanche mi sfioravano i pensieri. E’come se dare vita ad un’altra creatura mi avesse dato una visione dell’esistenza completamente diversa ed (continua nelle foto)

