Chiara Ferragni e Fedez tornano agli Oscar, ospite della serata per il secondo anno consecutivo

La notte degli Oscar 2020 ha consegnato “Parasite” alla storia, con l’enorme successo del film, che è riuscito nell’impresa di vincere una statuetta come Miglior Film, battendo la concorrenza delle produzioni americane. Ma come sempre la notte degli Oscar è un’occasione per molti personaggi del mondo dello spettacolo di presenziare a uno degli eventi più glamour e attesi dell’anno. E anche quest’anno la rappresentanza italiana ha il volto di Chiara Ferragni e Fedez, di certo la coppia italiana più celebre al mondo in questo momento, soprattutto per la fama di cui gode la fashion blogger e imprenditrice, ormai nota a livello internazionale.

Chiara Ferragni con Heidi Klum per Versace

I due, a Los Angeles da pochi giorni proprio per presenziare all’evento, come sempre hanno raccontato la loro esperienza a Los Angeles attraverso i socia, documentando l’esperienza della serata. Chiara Ferragni ha fatto ben due red carpet, il primo insieme a Heid Klum , entrambe testimonial per Donatella Versace, anche lei presente alla notte degli Oscar. È poi arrivato il momento della passerella con il marito e i due, come mostrano le storie pubblicate, sono stati preda dei fotografi presenti.

La coppia agli Oscar per la seconda volta

Ma non è la prima volta che Chiara Ferragni e Fedez vanno alla notte degli Oscar. Era accaduto anche l’anno scorso, nel 2019, quando i due avevano fatto il loro debutto sul red carpet, ma avevano fatto notizia per quanto era accaduto dopo la serata, quando avevano deciso di andare a sfamarsi in un fast food con gli abiti di gala ancora addosso e l’immagine di Chiara Ferragni era diventata virale. Del resto, i Ferragnez hanno già partecipato al party dei Golden Globe 2017 ed erano stati invitati anche agli Oscar 2018. In quell’occasione erano stati costretti a rinunciare per cause di forza maggiore: la Ferragni era incinta del figlio Leone e alcune piccole complicazioni della gravidanza la obbligarono a dare forfait.