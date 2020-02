Chiara Ferragni prima influencer italiana, Fedez terzo e la sorella Valentina precede De Lellis

Chiara Ferragni è tra i personaggi italiani più influenti al mondo e di certo è il personaggio italiano più influente di tutti, se intendiamo l’aggettivo “influente” nella sua accezione contemporanea, ovvero la capacità di interazione sui social network. A confermare qualcosa che si poteva già immaginare con facilità è la classifica degli influencer italiani di gennaio 2020, stilata da Sensemakers sulla base dei dati di Shareablee. L’imprenditrice risulta stabilmente al primo posto, confermando il dato del mese precedente, con circa 61 milioni di interazioni tra Facebook, Instagram e Twitter, quasi triplicando il dato che fa riferimento al secondo posto in classifica, dove a sorpresa ci sono gli Autogol, il trio comico che fa parodie video a tema calcistico (per loro 24 milioni di interazioni).

Fedez al terzo posto degli influencer italiani

Ma il podio sembra essere un affare di famiglia, visto che in terza posizione c’è Fedez, marito di Chiara Ferragni, a 16,6 milioni di interazioni, a dimostrazione che la telenovela dei Ferragnez, che ogni giorno raccontano la proprio quotidianità attraverso decine di storie Instagram, tiene gli italiani letteralmente incollati allo schermo. Sono 7,9 milioni le interazioni complessive di Diletta Leotta, la conduttrice si trova in quarta posizione a distanza netta da Fedez. E ancora 6,6 milioni per la foodblogger Benedetta Rossi, che grazie al suo canale “Fatto in casa da Benedetta” si piazza in quinta posizione.

Valentina Ferragni davanti a Giulia De Lellis

E la quota Ferragni non è finita, visto che in sesta posizione c’è la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, che con 6,5 milioni di interazioni complessive nel mese di gennaio precede addirittura Giulia De Lellis, ferma a 6,5 milioni, nonostante la sua fama televisiva. All’ottavo posto c’è la modella e influencer Paola Turani con 5,6 milioni di interazioni e a chiudere la top ten ci sono Alice Campello ed Elisa Maino.

Al dodicesimo posto si fa notare Ultimo con 4,4 milioni di interazioni, mentre a chiudere la classifica dei primi 15 influencer d’Italia c’è Gianluca Vacchi, con 3,4 milioni di interazioni complessive nel mese di gennaio.