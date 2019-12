Chiara Ferragni pubblica per la prima volta su Instagram una foto con suo fratello Marco

Che Chiara Ferragni avesse delle sorelle, questo è risaputo, ma forse pochi sanno che l’influencer più famosa del mondo ha anche un fratello. Prima d’ora non erano state pubblicate delle foto nelle quali si vedesse chiaramente il piccolo di casa Ferragni, ma ecco che per la prima volta viene pubblicato lo scatto che ritrae la famiglia al completo.

La foto di Chiara Ferragni con suo fratello

Si chiama Marco, ed è il figlio che il padre dell’imprenditrice ha avuto 10 anni fa dalla sua attuale compagna e non era mai comparso nell’attività social, tanto che vederlo in un vero e proprio ritratto di famiglia può considerarsi un vero e proprio evento. “Brother and Sisters” scrive Chiara Ferragni sotto lo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, accanto a lei ci sono le sorelle Francesca e Valentina, che abbracciano il piccolo Marco. La popolarità ha contagiato sia Valentina che Francesca, probabilmente per l’età che ha permesso loro di sfoggiare questa parentela sui social, cavalcando l’onda del successo che ha travolto la più nota fashion blagger, nonché imprenditrice digitale del mondo. Oltre alla foto famigliare, ecco che spuntano altri scatti in cui il piccolo Marco gioca con Leone, il figlio di Fedez e della Ferragni che, in effetti, stando ai legami di sangue è suo nipote.

L’incidente del piccolo Leone

Il piccolo Leone, come si può notare dagli scatti che popolano il profilo tanto di Fedez, quanto della Ferragni, è reduce da un incidente domestico. Mentre giocava, solamente qualche giorno, è caduto procurandosi un taglio sulla fronte, che è stato poi ricucito in ospedale con ben sei punti di sutura, coperti da una fasciatura di cui adesso si vede solo una piccola parte a coprirgli la ferita. Non è accaduto niente di grave, tanto è vero che il piccolo non ha mai smesso di giocare e dimenarsi per casa, alimentando l’apprensione dei suoi genitori che, dopo l’accaduto, si sono ovviamente spaventati.