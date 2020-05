Chiara Nasti in ospedale per un malore, ma è solo un calo di pressione

Una foto con una flebo aveva fatto preoccupare i fan di Chiara Nasti. L’influencer, però, tranquillizza tutti, spiegando che fortunatamente non aveva avuto nulla di grave. In alcune storie su Instagram, infatti, Chiara Nasti si era fotografata mentre era stesa su un letto d’ospedale (lo si vede dal cuscino tipico delle stanze) con una flebo nel suo braccio destro. Nessuna spiegazione all’inizio per l’influencer, che aveva lasciato il suo commento a tre semplici emoticon.

Il calo di pressione e la storia su Instagram

Una storia che evidentemente – e ovviamente – aveva portato alcuni del suo milione e trecentomila fan a chiederle cosa fosse successo. A spiegarlo ci ha pensato lei stessa poco dopo, in un’altra storia in cui si è fatta riprendere mentre mangiava un gelato, spiegando che alla fine non si era trattato d’altro che di un un calo di pressione: “Raga sto bene. Ho avuto un calo di pressione, ma tutto okiii” ha scritto a commento della storia in cui si mostrava con lo stesso pigiama con cui si era ripresa in ospedale. L’influencer napoletana è tornata subito a casa, come dimostrano le storie successive che la vedono passare la serata mangiando davanti alla tv, con un grosso cerotto nell’incavo del braccio, lì dove era stata flebata.

La polemica con Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Chiara Nasti condivide con i suoi fan alcuni problemi di salute, anche l’estate scorsa aveva avuto, infatti, un calo di pressione. Nei mesi scorsi, l’influencer, però, ha fatto parlare di sé soprattutto per alcuni passi falsi e per polemiche varie. La più nota è stata quella che l’ha vista confrontarsi con Aurora Ramazzotti, che un mese fa era intervenuta sotto a un post dell’influencer, commentando un suo post con un’eloquente mano sul viso. Un commento che non era piaciuto alla proprietaria del post che aveva risposto a muso duro: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e non mi dilungo”.