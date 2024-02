Chiarello su Zielinski: “Ha mancato di rispetto alla maglia”

Il giornalista Umberto Chiariello ha espresso la propria opinione in merito alla situazione attuale di Piotr Zielinski.

Umberto Chiariello ha parlato del centrocampista Piotr Zielinski ai microfoni di “Radio Napoli Centrale”. Il giornalista si è dimostrato contrariato all’atteggiamento del giocatore, in particolare sulle visite mediche che avrebbe già effettuato con l’Inter. Secondo Chiariello Piotr Zielinski non avrebbe rispettato la maglia azzurra.

Di seguito le sue parole:

Zielinski va a fare le visite mediche per l’Inter. Colui che aveva rifiutato l’Arabia per amore di Napoli. No, semplicemente non voleva andare in Arabia. Poi sarà vero il suo amore per Napoli, gli piacerà, ma non vuole proseguire la sua esperienza anche se inizialmente ha fatto capire ciò. Magari il suo agente gli ha fatto cambiare idea. Era necessario fare già le visite mediche? Taremi non le ha ancora fatte. Si tratta di una mancanza di rispetto verso la maglia che ha onorato fino ad ora e che dovrebbe onorare di più, invece accade questo.”

