Chiariello attacca Garcia: “Scimmiotta Spalletti senza saperlo fare.È un pavido, pensa solo a salvare la panchina”

Chiariello, attacca Garcia nell’editoriale post Napoli Milan

Il giornalista Umberto Chiariello attacca il tecnico azzurro Garcia nel suo editoriale post Napoli-Milan su Canale 21. Di seguito le sue dichiarazioni.

Chiariello:

“Noi quest’anno stiamo facendo la conta di qual è la partita più brutta del Napoli, e ogni volta ci superiamo. Il secondo tempo con la Lazio inguardabile, poi a Genova giochiamo 70 minuti ancora peggio, poi arriva la Fiorentina e non tocchiamo palla tutta la partita, poi andiamo a Berlino e non facciamo un tiro in porta. Oggi il primo tempo col Milan è stato allucinante! Una dichiarazione di impotenza e di incapacità come poche volte ho visto in vita mia. Una squadra campione d’Italia che fino a qualche mese fa giocava a memoria, non sapeva cosa fare in campo, in totale balia degli avversari. Giroud evidentemente aveva molta fame, ha mangiato in testa a Rrahmani con una facilità allucinante, ha fatto antipasto, primo, secondo, frutta, ammazzacaffé e dolce. Rrahmani prima se lo è perso e poi si è fatto mangiare in testa. Una cosa imbarazzante. Però da parte sua Garcia ci ha messo qualcosa di buono, nell’intervallo ha parlato alla squadra, ha saputo sollecitarne l’orgoglio, ha cambiato totalmente la formazione passando al 4-4-2: ha giocato con due attaccanti, due centrocampisti e due ali ed è questo che vuole fare Garcia, prendesse una via, lo facesse una volta per tutte. Se questo è il suo calcio, che facesse questo. È inutile che scimmiotta Spalletti senza saperlo fare.

Il peggiore in campo è stato Maignan, il grande portiere del Milan. Se Meret avesse fatto la partita di Maignan, starebbe ancora correndo con i tifosi alle spalle. Ha salvato la partita alla fine, ma è stato penoso. Eppure il Napoli la poteva perfino vincere. Questo pareggio serve solo a salvare Garcia. Sul gioco non ci siamo proprio, questo è un Napoli che non ha ancora un’identità, anche se forse nella ripresa ha ritrovato un’anima.

Faccio un’ultima annotazione: Garcia è un pavido. Lo ha già dimostrato in altre partite, quando diceva che è meglio un pareggio che una sconfitta, e stasera l’ha dimostrato ulteriormente. L’anno scorso c’era sempre il cambio Politano-Lozano, ma stavolta non entra Lindstrom per provare a vincere la partita contro un Milan che alla fine era sulle gambe, in grande difficoltà, senza Giroud e Leao. La partita la potevi vincere sul 2-2 e invece di mettere un attaccante, vai a mettere un terzino (Zanoli ndr): che segnale è? Di paura! Perché hai paura di perdere e di perdere la panchina. Garcia, tu alleni il Napoli, non te stesso! Stasera hai pensato solo al tuo futuro, non a quello degli azzurri”.

