Chiariello: “Balletto delle punte, Mertens resta e arriva Mateta?”

Il belga vicino al rinnovo, Milik verso la cessione

Nel corso della trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21, Umberto Chiariello ha avanzato delle ipotesi su quale possa essere lo scenario per l’attacco azzuro. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ il balletto delle punte. Sta nascendo qualcosa di inaspettato. Si parlava di un Dries Mertens ad un passo dall’addio, era dichiarato come assoluto partente, con tanto di un Napoli alla ricerca di un’alternativa importante ad Arkadiusz Milik, dando per scontato che anche o spagnolo Fernando Llorente potesse lasciare. E invece le cose, alla fine, potrebbero andare diversamente. Ma il problema è un altro: Milik stenta a trovare l’accordo per il rinnovo, e lo scenario potrebbe cambiare. Con Andrea Petagna, preso già per luglio, sarà Mertens a restare come suo compagno di reparto, mentre Milik va sul mercato e viene ceduto. Lorente va anche lui via e il Napoli punta ad un giovane come terza punta in rosa. Si è parlato molto di Andrea Pinamonti ed anche di Jean-Philippe Mateta: il francese è molto forte, il Napoli lo sta ancora trattando. Così facendo, cambia lo scenario: Petagna punto fermo e una nuova punta per affiancarlo con Mertens, con Milik in uscita”

