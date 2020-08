Chiariello, che attacco a Milik: “Vergogna, non merita un minuto”

Duro attacco di Chiariello a Milik

Ai micrfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello, lancia un duro attacco ad Arek Milik. Ecco quanto dichiarato:

“Milik non doveva giocare neanche un minuto, nelle ultime partite, vedendo che non c’era mentalmente. E’ stato vergognoso. Avrei preso il centravanti della Primavera e lo avrei mandato in campo al suo posto per dargli uno schiaffo morale. Anche in difesa avrei messo Sebastiano Luperto o altri Primavera. Abbiamo sentito tutti quando Gennaro Gattuso urlava ad Arek: ‘Mancavi solo tu’ durante le ultime partite. Milik è bravino nel gioco aereo, ha una discreta fisicità, ma non è uno specialista sulle palle alte. “

