Chiariello: “Gattuso? ci sta prendendo in giro, dice che il Napoli meritava di più ma il primo tiro è arrivato al minuto 86”

Il giornalista risponde alle dichiarazioni di Gattuso nel post partita di Granada-Napoli

Umberto Chiariello è intervenuto nel corso della trasmissione Tutti in Europa, programma in onda sulla emittente Canale 21. Il giornalista ha riposto in maniera molto accesa alle dichiarazioni che Rino Gattuso ha rilasciato nel post partita della sconfitta per 2-0 contro il Granada.

Queste le sue parole:

“No vabbè, allora Gennaro Gattuso ci vuole prendere in giro. Come fa a dire che il Napoli, contro il Granada, avrebbe meritato qualcosa di più. Ci rendiamo conto che il primo tiro degli azzurri è arrivato solo al minuto numero 86? I partenopei hanno fatto davvero poco per trovare la via della rete”.

