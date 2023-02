Chiariello: “L’Inter ha dato al Napoli il biglietto per la vittoria finale”

Umberto Chiariello sulla possibile vittoria dello Scudetto da parte del Napoli

Con la vittoria per 3-0 sulla Cremonese ed il pareggio dell’Inter contro la Sampdoria, il Napoli vola a +15 sulle inseguitrici. C’è chi si sbilancia e assegna già il tricolore agli azzurri, a Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato proprio di questo nel suo editoriale.

“Il Napoli ha 5 sconfitte giocabili tra sé e l’Inter. In teoria, il Napoli potrebbe anche abbandonare il campionato e sarebbe ancora in testa. Un Inter insipida che, se deve giocare di rimessa è pericolosa, ma se deve fare la partita non ha uomini che saltano l’uomo, né un gioco d’attacco che scardini la gara. Lukaku e Barella litigano come pazzi, segno di un nervosismo che ha preso piede con Inzaghi che non è in grado di gestire uno spogliatoio così complicato. +15 sull’Inter, +18 Atalanta, Roma e Milan e +20 dalla Lazio: il gruppone che si gioca le coppe.

È fatta? La domanda è semplice perché mancano solo 16 partite ed il Napoli ha 15 punti di vantaggio. Ieri sera l’Inter ci ha messo in mano il biglietto finale, quello della vittoria. Questo Napoli gestisce alla sua maniera, giocando a calcio, perché come ha spiegato Spalletti, noi siamo figli di Maradona che è il simbolo del bel calcio“.

