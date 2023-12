X – Chiariello: “Ora abbiamo il quadro definitivo: quattro squadre abbordabili e due ingiocabili”

Umberto Chiariello, sui propri social, ha commentato i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League: “Ora abbiamo il quadro definitivo. Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona completano il quadro delle prime classificate ai gironi e sono quelle “abbordabili” (“ingiocabili” City e Bayern e molto forte pure l’Arsenal) per il Napoli, appaiata dal Milan nel ranking UEFA ai fini del Mondiale per Club del 2025 dal Milan a 41 punti ma fuori dai giochi come la Juve che tuttavia a 47 punti ha un margine molto difficile da colmare. Ammesso che non cambino i criteri di ammissione. Che assurdità creare una competizione senza chiarire i criteri ab origine!”.

