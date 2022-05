Chiariello: “Spalletti non è un vincente, ti porta in Champions e niente più”

Il giornalista critica aspramente il tecnico del Napoli

Malgrado il Napoli abbia raggiunto ufficialmente la Champions League Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, critica aspramente l’operato di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Spalletti è un allenatore funzionale a De Laurentiis: non è un vincente ed ha dei limiti che tutti conosciamo, è bravo fino a portarti in Champions, nulla di più. Proprio come vuole il presidente del Napoli”.

