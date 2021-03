Chiariello: “Turno non entusiasmante: la corsa al quarto posto va fatta sulla Juve”

Umberto Chiariello nel suo EditoNuovo

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per il suo EditoNuovo:

Chiariello:

“E’ un turno che francamente non sollecita tanti entusiasmi. Non ci sono particolari scontri interessanti. Si potrebbe definire come il famoso “turno interlocutorio”. La partita che desta interesse è quella di Verona. Il Milan ha perso due scudetti a Verona nella sua storia. Ci sono poi Inter-Atalanta e Juventus- Lazio. Dobbiamo fare il tifo per l’Atalanta. Juventus-Lazio i napoletani dovrebbero tifare per la Lazio. La Juventus sogna il recupero, ma la verità è un’altra: posto che difficilmente l’Atalanta dovrebbe riuscire a mantenersi in lotta per la Champions e che il Milan non cada, questo può essere l’anno in cui la Juventus può uscire dalla zona Champions. Non sottovalutiamo la Lazio e la Roma che possono inserirsi, così come il Napoli. La corsa per il quarto posto va fatta proprio sulla Juventus!”.

