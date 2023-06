La Gazzetta dello Sport – Chiesa nel mirino della Premier: corsa a tre per il bianconero.

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa:

“Nella prossima stagione Chiesa potrebbe giocare con un’altra casacca, perché le pretendenti non mancano, in particolare in Premier League, e tra le società interessate ce n’è una in particolare che nel 2023-24 parteciperà alla Coppa più importante: il Newcastle. La Juventus ha fissato il prezzo a 60 milioni di euro, ovvero quanto l’esterno azzurro è stato pagato alla Fiorentina nell’ottobre del 2020.

Il Newcastle ha il vantaggio di poter offrire al giocatore la possibilità di giocare la Champions League. Il Liverpool (che nel frattempo sta trattando Osimhen del Napoli) farà l’Europa League ma ha dalla sua il fascino del club storico e anche la presenza di Jurgen Klopp in panchina, allenatore che stima molto Federico e gli offrirebbe la possibilità di fare l’esterno alto come piace a lui. L’Aston Villa di Emery invece, che si è qualificato per la Conference come la Juventus, è una piazza che non scalda tanto l’azzurro”.

Fonte foto: Flickr.com

