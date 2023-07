Il Mattino – Chiesa, proposto al Napoli dai suoi intermediari: difficile la trattativa.

L’edizione odierna del quotidiano, ha sganciato una notizia decisamente interessante. È emerso, nelle ultime ore, che Federico Chiesa sarebbe stato proposto al Napoli. L’esterno della Juventus, come ricorda anche il giornale, è sempre stato molto apprezzato da De Laurentiis, sin dai tempi della Fiorentina. Tuttavia, la trattativa risulta essere complicata per svariati motivi: la Juventus chiede 60 milioni e l’ingaggio del giocatore è decisamente fuori portata (almeno 7 milioni). Dunque, risulta difficile per i bianconeri privarsi di lui, e a quelle cifre, è quasi impossibile che il Napoli possa avviare una contrattazione.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Amichevoli Napoli a Castel di Sangro: 4 test internazionali, il Tweet

Danso-Napoli, c’è il placet del giocatore, ma il Lens spara alto: pronte due alternative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, amore alla luce del sole. Era ora!