Chirico sminuisce Kvaratskhelia: “La Juve lo voleva come riserva”

Il giornalista juventino Marcello Chirico dice la sua su Kvicha Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia ha già conquistato il cuore dei tifosi azzurri diventando un’idolo nel giro di poche partite. Il georgiano, acquistato dal Napoli per 11 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, ha messo a segno tre gol e un assist in sole due gare di campionato, eppure non tutti sono impressionati dalle sue doti. Il giornalista di fede juventina Marcello Chirico è Intervenuto su 1 Station Radio dicendo la sua sul giocatore di Spalletti..

Queste le sue parole:

“Kvaratskhelia non è né Insigne né Mertens. Tutti parlano bene del georgiano, lo voleva anche la Juve, ma come riserva. Non vorrei che in Serie A gli prendano subito le misure. Vediamo cosa succederà al 13 novembre, ovvero lo stop del campionato[…]”.

