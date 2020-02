Chris Noth, il Mr Big di Sex and City di nuovo papà a 65 anni

È arrivata per la seconda volta la cicogna per Chris Noth, l’indimenticabile Mr Big di Sex and The City, è diventato di nuovo papà, come annuncia lui stesso sui social. Si tratta del secondogenito dell’attore e di sua moglie, Tara Wilson, attrice canadese di 37 anni, sposata nel 2012.

La nascita del secondo figlio

All’età di 65 anni Chris Noth può godere di nuovo della gioia di diventare padre, anche stavolta di un bel maschietto di nome Keats. Lo annuncia lui stesso sul suo profilo Instagram pubblicando la foto del neonato e affiancando la frase: “Dal cielo arriva il nostro secondo figlio, Keats, una cosa bella è una gioia per sempre”. Lo scatto ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti di personaggi noti come Kirtsin Davis, la Charlotte di Sex and City, per anni collega dell’attore che ha fatto le congratulazioni alla coppia per il lieto arrivo aggiungendo un enfatico: “È bellissimo, è perfetto”. L’annuncio della gravidanza era stato diffuso lo scorso settembre sui social e in quell’occasione l’attore aveva alluso al fatto che suo figlio, Orion, sarebbe diventato il fratello maggiore nella loro famiglia.

Il primo figlio e il matrimonio

Orion Christopher è il primo figlio della coppia, nato nel 2008, quando i due non erano ancora sposati. Il matrimonio, infatti, è stato celebrato bel 2012 dopo una relazione piuttosto burrascosa, i cui inizi sono stati particolarmente altalenanti, i due stando alle prime dichiarazioni rilasciate dall’attrice si lasciavano in continuazione, quando poi hanno rischiato davvero di perdersi, l’attore ebbe un’illuminazione e capì di non poter stare lontano da lei e in quel momento ha capito di volerla al suo fianco per tutta la vita, dopo il matrimonio non si sono lasciati più e hanno costruito la loro famiglia, più unita che mai.