Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger diventeranno genitori, aspettano il loro primo figlio

È una delle coppie più belle di Hollywood, quella formata da Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger che, adesso, stando a quanto riportando i tabloid americani stanno per allargare la loro famiglia. I due si sono sposati lo scorso anno, a giugno del 2019, per l’attore si tratta del secondo matrimonio, mentre il bimbo di cui la bella Katherine sarebbe in dolce attesa è il loro primo figlio.

La coppia aspetta il loro primo figlio

La notizia è stata lanciata da People, settimanale tra i più noti d’America, dove una fonte vicina alla coppia avrebbe confermato la gravidanza della figlia di Arnold Schwarzenegger che avrebbe mostrato già alcune rotondità sospette in questi mesi. Al momento nessuno dei due interessati ha confermato o smentito la notizia. Il protagonista de Guardiani della Galassia è già padre del piccolo Jack, 7 anni, che ha avuto durante il suo primo matrimonio con l’attrice Anna Faris. Sarebbe, quindi, il suo secondogenito, ma il primo per la trentenne che si è potuta cimentare nel ruolo di mamma accudendo spesse volte il figlio del suo compagno, quando ancora non erano sposati.

Il matrimonio e la felicità insieme

I due si sono sposati con una cerimonia molto intima, alla quale sono stati invitati pochissimi volti dello spettacolo, tenutasi l’8 giugno 2019 in California, dopo un anno e mezzo di relazione. La proposta, romanticissima, è arrivata a gennaio dello scorso anno, giusto il tempo di organizzare il necessario per convolare a nozze e i due hanno potuto finalmente coronare il loro sogno d’amore, cercando di tenere nascosta data e luogo in cui si sarebbe svolta la cerimonia, ma nulla ha potuto fermare alcuni paparazzi che hanno immortalato alcuni momenti. La coppia sembra essere felicissima, anche sui rispettivi profili social, si mostrano affiatati e complici. Katherine è una scrittrice di successo, mentre Chris Pratt è uno degli attori più noti di Hollywood, ma spesso si presta per discutere dei libri della sua dolce metà che vendono in America migliaia di copie.