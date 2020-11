Cicco Graziani duro col VAR: “Quando c’è la partita, devono smettere di giocare a carte!”

Ciccio Graziani, ex calciatore e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, è intervenuto a Sportmediaset per dire la sua sul VAR

L’ex calciatore Ciccio Graziani è intervenuto su Sportmediaset ed ha attaccato, da far suo, il VAR: ​“A quelli del gestiscono questo sistema tecnologico dico di smettere di giocare a carte quando c’è la partita e guardate il campo! Non è possibile vedere errori così grossolani. Ha ragione l’Inter, se mandano l’arbitro al monitor e lui lo va a rivedere, è rigore netto. L’abbiamo messo apposta il VAR per recuperare l’eventuale errore dell’arbitro: lui dice di averlo visto? Gli si dice no, di andare a rivederlo. Ha poca credibilità il VAR così”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ds. Rijeka sul Napoli: “Sono più forti di noi, faremo di tutto non partiamo sconfitti”

ULTIM’ORA – Francesco Totti, positivo al Covid-19: con sintomi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: ordine medici Milano, lockdown immediato per città