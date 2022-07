Ciro Troise: “Ramadami è in Italia, sono ore decisiva per il futuro di Koula

Ciro Troise con le ultime sul futuro di Koulibaly

Il giornalista Ciro Troise è intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live, dove ha dato gli ultimi aggiornamenti legati alla situazione di Kalidou Koulibaly. Ecco quanto dichiarato:

“Sono ore decisive per il futuro azzurro di Kalidou Koulibaly, l’agente Ramadani è stato avvistato in Italia e potrebbe arrivare da queste. Il centrale senegalese dovrebbe arrivare domani sera a Dimaro, mentre De Laurentiis è atteso nei prossimi giorni. C’è un dettaglio importantissimo che è quello che Kalidou non è in scadenza e quindi per andare via deve portare un’offerta che convinca il presidente.”

