Venerato: “Pioli vuole il Napoli, ma prima la buonuscita dal Milan”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto Rai, fa il punto della situazione riguardo la panchina del Napoli e Stefano Pioli probabile nuovo tecnico, di seguito le sue dichiarazioni al sito del TGR della Rai.

“Il tecnico aspetta il vertice con l’ad Furlani prima di definire il contratto col Napoli.

Chiede una buonuscita prima di rescindere (guadagna 4 milioni netti più bonus) e non intende fare sconti eccessivi ad una dirigenza che lo ha messo sempre in discussione (a fine anno contattò Lopetegui per esonerarlo). Ha voglia di Napoli, su questo pochi dubbi (anzi nessuno) ma prima di accettare il biennale (con opzione) azzurro vuole definire tutto col suo (ormai) ex club. Anche (e forse non solo) per questo la dirigenza azzurra continua a monitorare Vincenzo italiano. Gasperini? Pista difficile: questa è la frase che gira nelle segrete stanze”.

