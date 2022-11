Clamorosa ultim’ora in casa Juventus: si dimette tutto il CDA, anche Andrea Agnelli

Ultime notizie Serie A – Clamorosa ultim’ora in casa Juventus, si è dimesso tutto il CdA del club bianconero, anche il presidente Andrea Agnelli, il vice-presidente Pavel Nedved e l’amministratore delegato Arrivabene. Di seguito ecco quanto riportato da Sky Sport:

“Clamorosa novità in casa Juventus. Si è dimesso tutto il consiglio di amministrazione della società, compreso il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved. Dimissionario anche l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, al quale però resteranno le deleghe per l’amministrazione in questo periodo di passaggio, evidentemente verso una nuova dirigenza. Si attendono ovviamente in questo senso le notizie provenienti da Exor, dalla proprietà, ovvero da John Elkann. Al momento, è la parola fine sulla gestione Andrea Agnelli. Al momento non sono ancora chiari i motivi della scelta”.

CdA Juventus

Formalmente finisce oggi, dopo 11 anni, la presidenza di Andrea Agnelli. Si presume, dicono a Sky Sport, secondo molti indizi, che l’inchiesta ha un peso in questa vicenda. Chiaramente, il riferimento è all’inchiesta che riguarda la Juve, che la Procura sta portando avanti da quasi 17 mesi.

Idimissionari del CdA Juventus:

il presidente Andrea Agnelli,

il suo vice Pavel Nedved,

l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene

e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

