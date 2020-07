Clamoroso a Milano: Allegri chiamato a sostituire Conte all’Inter?

Clamoroso a Milano: se Conte dovesse andar via, all’Inter arriverebbe Allegri

Il rapporto tra Antonio Conte e la dirigenza interista non può certo definirsi idilliaco. L’Inter, però, secondo quanto riportato da sportmediaset, non ha la minima intenzione di chiudere il rapporto. E non solo per gli 11 milioni di stipendio da versargli fino al 2022. Zhang ha sposato in pieno questo progetto e non ha intenzione di distruggerlo dopo una sola stagione.

Resta da capire cosa farà Conte. Le frasi sibilline post Verona hanno lasciato libero spazio a interpretazioni sul suo futuro. Tutto dipenderà dal prossimo mercato; se non sarà soddisfatto potrebbe pensare di lasciare l’Inter.

A quel punto ci sarebbero poche strade percorribili per il club e la più logica vedrebbe Massimiliano Allegri prendere il posto di Conte come è successo alla Juve. I rapporti con Marotta sono l’indizio più forte a favore della candidatura di Max per la panchina nerazzurra.

