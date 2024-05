Clamoroso Bari, Polito aggredito a calci e pugni da alcuni tifosi

Ciro Polito, Direttore sportivo del Bari, è stato aggredito da alcuni tifosi del club dopo la gara contro il Cittadella.

La SSC Bari ha espresso vicinanza al Direttore sportivo Ciro Polito, aggredito da alcuni tifosi biancorossi mentre era in sosta ad un autogrill al termine della sfida contro il Cittadella.

Di seguito la nota:

“SSC Bari esprime vicinanza e solidarietà al DS Ciro Polito vittima nella serata di ieri di una vera e propria aggressione avvenuta, ad opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-Bari. Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via di ritorno dalla città veneta, è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati. Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti responsabili. La Società biancorossa condanna con forza quanto accaduto ad opera di ‘vigliacchi’ che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti.”

