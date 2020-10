Clamoroso Juve, Covid-19: giocatori abbandonano la bolla senza permesso

La Asl aveva stabilito l’obbligo dell’isolamento fiduciario, ma 7 giocatori sono andati in nazionale, ora la Juve rischia grosso

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport

La Juventus rischia grosso. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che ben 7 giocatori della Juventus hanno violato la bolla e sono andati in nazionale malgrado il divieto da parte della Asl. I giocatori in questione sono: Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Bentancur, Danilo, Demiral e Buffon. A loro è stato consegnato un un documento da parte delle federazioni che li hanno convocati, non è chiaro però se il documento in questione valga come autorizzazione o se il lro comportamento sia una violazione di un “provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di igiene” come è riportato nell’articolo 650 del codice penale. I giocatori avrebbero dovuto rispettare l’isolamento fiduciario, restando a casa ed evitando contatti con l’esterno. Nel caso questa violazione venisse appurata, la Juve avrebbe commesso un reato penale.

