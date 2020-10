Clamoroso, Sarri può andare alla Fiorentina. Iachini in bilico

Sarri potrebbe andare alla Fiorentina

Sarri potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A, infatti, secondo quanto riportato da Top Calcio 24 sarebbe in pole per sostituire Iachini alla Fiorentina. I viola, sono attesi da l’impegno contro lo Spezia che potrebbe essere decisivo per il futuro di Iachini. Come riportato da Top Calcio 24, il futuro del tecnico è in bilico e un risultato negativo nella prossima gara potrebbe essere fatale. Maurizio Sarri è in pole per l’eventuale sostituzione, ma anche Luciano Spalletti sarebbe in lizza per la panchina della Fiorentina.

