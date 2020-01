Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il nome della figlia: “Si chiamerà Arya”

Tweet on twitter

Share on facebook

Quella di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è di certo una delle storie a lieto fine di ‘Uomini e Donne‘. La coppia, nata nello studio del programma di Maria De Filippi, non conosce crisi. A maggio dello scorso anno, i due sono convolati a nozze e presto diventeranno genitori. L’ex tronista e Miss Italia 2014, infatti, aspetta una bambina.

Il significato del nome Arya

In queste ore, si è tenuto il classico baby shower nel corso del quale la coppia ha svelato il nome prescelto per la loro primogenita. La bambina, che dovrebbe nascere tra un paio di mesi, si chiamerà Arya. Il nome significa “nobile” con riferimento a coloro che vengono considerati esseri spiritualmente superiori perché hanno superato lo stato di esseri umani ordinari. Lo stesso nome è stato scelto anche dall’attrice Micol Olivieri per la figlia avuta nel 2014.

Il sogno comune di creare una famiglia

Ad accomunare fin da subito, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, c’è stato il sogno di creare una famiglia. Una manciata di settimane dopo la scelta avvenuta nello studio di ‘Uomini e Donne’, Clarissa Marchese già dichiarava: “Creare una famiglia? Sì, ci abbiamo pensato”. Tuttavia, aggiungeva che entrambi erano intenzionati a trascorrere prima del tempo insieme, viaggiando e rendendo ancora più solido il loro rapporto: “Ora ci prendiamo un po’ di tempo per noi: abbiamo voglia di viaggiare un po’. Però nei nostri progetti c’è anche la famiglia”. Alla fine di settembre dello scorso anno, è arrivato il lieto annuncio: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove”. Federico Gregucci si è detto pronto a mettere da parte le partite di calcio per giocare con le bambole insieme alla piccola Arya. Entrambi sono impazienti di stringerla tra le braccia.