Clarissa Marchese presenta la figlia Arya: “La cosa più bella che abbia mai fatto, è tutto per me”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori lo scorso marzo della piccola Arya. Una gioia immensa che la coppia ha voluto sin da subito condividere sui social, eppure non era ancora stata pubblicata una foto in cui la bambina fosse ben visibile. Ed ecco che a presentarla al mondo dei social è proprio la modella ed ex volto di Uomini e Donne che dedica alla sua piccola un intenso messaggio su Instagram.

Il messaggio di Clarissa Marchese

Per scelta comune, i due neo-genitori non hanno mai voluto inquadrare la piccola nelle numerose foto e nei video che sono stati pubblicati nel corso di queste settimane, in cui di Arya erano visibili solo piccoli dettagli. Clarissa Marchese, però, ha deciso di mostrare a tutti la bellezza della sua primogenita, attraverso un tenerissimo scatto accanto al quale ha scritto un messaggio bellissimo, degno di una madre orgogliosa, un messaggio da cui traspare un amore immenso:

Spesso, o meglio sempre, mi incanto a guardarla. Mi soffermo su ogni suo piccolo dettaglio, ogni sua piccola espressione e mi chiedo come sia possibile amare così tanto…

Poi prendo il cellulare e fotografo questo momento perché possa essere eterno.

Lei è la cosa più bella che io abbia mai fatto, lei è la mia ragione di vita, lei è tutto per me, per noi.

Lei è Arya.

Le prime parole dopo il parto

Lo stesso amore che si percepiva immediatamente dopo il parto, in quei momenti di grande intensità e attesa, a cui sono seguiti attimi di felicità. L’ex tronista scriveva, infatti, accanto alla prima foto che ritrae la sua mano stretta a quella della bimba appena nata, adagiate sulla mano di Gregucci: “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”. La segue a ruota anche il neo papà che scrive: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”.